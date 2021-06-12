Ефросинина рассказала, как из-за мужа едва не сорвалась поездка в Мексику: "Я так рыдала"

У звезды и ее семьи был шанс не попасть на заветный отдых прямо перед вылетом.

Известная украинская телеведущая и блогерша Маша Ефросинина, которая недавно отдыхала в Мексике, призналась, что отпуск был на грани срыва.

Так, за 2 часа до вылета супруг звезды Тимур Хромаев обнаружил, что у него просроченный паспорт. Об этом знаменитость рассказала в программе "Світське життя".

"У нас есть такой ритуал — мы уже упаковали чемоданы, сели, Тимур любит посидеть на дорожку, обложиться детьми, а я всегда говорю последнюю фразу: "Паспорта проверил?". Вот я говорю всегда эту фразу, они всегда шутят надо мной и вот он открывает паспорт, а у него он уже три дня как просроченный и это было просто ужасно. Даже соседи прибежали, я так рыдала, сказали: "Боже, вы что, ее режете?". Этот паспорт был у нас в руках сто раз, мы проверяли, есть ли у нас американская виза, место для штампов, но мы не посмотрели на ту дату", — вспомнила Маша.

Знаменитость так была настроена отпраздновать день рождения у океана, что подняла на уши всех. Благодаря знакомым Тимуру быстро сделали документ.

Напомним, ранее Маша Ефросинина в парео устроила дефиле в Мексике. Ведущая отметила день рождения 25 мая.

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