Ефросинина рассказала, почему водила 9-летнего сына к медспециалистам

Телеведущая и блогер Маша Ефросинина, которая недавно делилась фото своего мужа с фронта, призналась, что ее сын Саша страдал от российских обстрелов в разы больше из-за своих психологических особенностей.

Ребенок долгое время находился под наблюдением специалистов. Об этом звездная мама рассказала в подкасте "Кохані". По ее словам, Саша был пациентом психоаналитика, нейрофизиолога и еще нескольких специалистов. Причиной явилась его сверхчувствительная реакция на звуки, вспышки и другие природные раздражители. Еще незадолго до начала войны 9-летний мальчик начинал проходить терапию для лучшей адаптации в школе. Так он постепенно учился адекватно воспринимать крики детей, школьный звонок и другие подобные вещи.

Сын Маши Ефросининой Саша / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Полномасштабное вторжение существенно усугубило проблему и отразилось на психическом состоянии сына Ефросининой еще сильнее:

"Саша настолько чувствителен, что он был пациентом психоаналитика и нейрофизиолога. То есть у него есть абсолютная чувствительность ко всему: звукам, вспышкам… Мы готовили его к школе и работали над тем, чтобы крики детей и даже звонок он нормально воспринимал, а здесь, с*ка, сирены и взрывы каждый день", — поделилась Ефросинина.

Однажды мальчик даже отказывался спускаться в укрытие, отмечая, что "лучше умереть в постели". После этих слов Маша вместе с мужем, военнослужащим Тимуром Хромаевым, приняли решение о выезде мальчика из Украины.

Маша Ефросинина с мужем и сыном / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Сейчас Саша находится вместе с бабушкой в Польше, хотя время от времени приезжает в Киев, чтобы провести время с родителями.

Напомним, что ранее телеведущая Маша Ефросинина признавалась, что была обижена на решение мужа присоединиться к рядам ВСУ. Возлюбленный знаменитости не согласовывал с ней этот решительный шаг. Вскоре обида прошла, оставив после себя волнение и грусть.

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