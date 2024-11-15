Ефросинина растрогала, как 10-летний сын реагирует на службу папы в ВСУ: "Эти разговоры вызывают слезы"

Украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала о службе в ВСУ своего мужа Тимура Хромаева и как их сын Саша реагирует на это.

В частности, знаменитость поделилась, что 10-летний мальчик очень хорошо осведомлен обо всем, что происходит вокруг. Потому что постоянно во время обстрелов мониторит последние новости. Однако, по словам Ефросининой, недавно она удалила все группы в мессенджере, где Саша читал об актуальных событиях. Ведущая признается, что несмотря на это, сын постоянно переживает за жизнь папы и время от времени размышляет о худших сценариях развития событий.

"Мы с Тимуром приняли решение, что сами должны заниматься нашими детьми. Конечно, Саша переживает. Я удаляю у него на телефоне телеграм-каналы, где он читает и рассказывает мне новости: "Мама, сегодня был обстрел в Запорожье, а папа у нас на Запорожском направлении. Я позвоню папе". Он спрашивает меня, что будет, если папу ранят? А что будет, если папу убьют?", — растрогала звезда в интервью Elle.

Маша Ефросинина с сыном / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша признается, что ей довольно трудно успокаивать Сашу, ведь она сама едва сдерживает эмоции отчаяния. Однако, когда домой ненадолго приезжает Тимур, она просит его позаботиться об эмоциональном состоянии их ребенка.

"Когда Тимур бывает дома, прошу его поговорить с Сашей о том, что сына волнует. И Тимур всегда находит слова, чтобы успокоить его. У меня эти разговоры обычно вызывают слезы. Несмотря на свою открытость и желание помогать другим, я все еще чувствую себя очень очень незащищенной", — добавляет ведущая.

Напомним, недавно певец и военнослужащий Виталий Козловский показал, как мило проводит время с женой и 8-месячным сыном-копией. Пара показала прогулку в осеннем саду в полном составе.

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