Ефросинина резко отреагировала на "пьяные" вечеринки в Киеве, на которых парни издевались над девушками и снимали это на видео

Ведущая и блогер Маша Ефросинина эмоционально отреагировала на скандал, когда парни организовывали "пьяные" вечеринки в Киеве, на которых накачивали девушек алкоголем, после чего издевались над ними и выставляли видео в Интернет.

На странице в Instagram Ефросинина оставила пост, в котором резко прокомментировала эту ситуацию. В частности, ведущая подчеркнула, что даже если бы она голая шла по Крещатику с надписью на груди "я люблю, когда меня насилуют" это не дает никому никакого права касаться человека физически без его согласия.

"Даже если бы я голая шла по Крещатику с надписью на груди "я люблю, когда меня насилуют", это не дает никому никакого права касаться меня физически без моего разрешения, не дает права вставлять мне в вагину все, что кому вздумается, и не дает никаких оправданий съемке этого, тем более, на широкую общественность! Все вышеперечисленное является единственно и непоколебимо преступлением, насилием и нарушением закона и Стамбульской Конвенции", — подчеркнула Ефросинина.

Таким образом, ведущая ответила на упреки юзеров, которые в отношении этих "пьяных" вечеринок в Киеве говорили, что девушки сами виноваты и знали, куда шли.

Напомним, что на днях Сеть возмутила новость, что парни в Киеве устраивали так называемые "пьяные вечеринки". На них они приглашали девушек, спаивали их, снимали их полуобнаженными, без сознания и пьяными, совершали сексуальное насилие, а видео – сливали в соцсеть. 1 февраля в Киеве правоохранители провели обыски у организаторов этих вечеринок. Двум молодым людям, которые проходят по делу о "пьяных" вечеринках в Киеве, вручили подозрения, еще шестерым — выдали повестки в военкомат. Известно, что скандальные блогеры родом из Ивано-Франковской области они якобы недавно переехали в Киев.

Развращали и издевались на камеру: полиция провела обыски у организаторов скандальных вечеринок

Читайте также: