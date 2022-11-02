Ефросинина резко ответила путинисту Соловьеву, набросившемуся с клеветой на ее семью и мужа

Украинская телеведущая Маша Ефросинина резко ответила на клевету путиниста Сергея Соловьева, набросившегося на ее семью с критикой.

Российский пропагандист в своих социальных сетях начал писать чепуху о муже ведущей, Тимуре Хромаеве и его отце, а также оскорблять саму Машу. Соловьев назвал высказывание Евросининой "фашистскими", а ее саму — "дочкой магаданских служащих".

"Король пропагандистских г*вна помоек салавьев учит украинский язык! Не дают покоя мальчишке мои видеообращения", — показала заявления Соловьева звезда.

Также пропагандист заявил, что Хромаев, с начала войны взявший в руки оружие, бежал за границу еще в феврале. Кроме того, путинист обвинил мужчину ведущей в незаконной деятельности.

Молчать украинка не стала и сразу поставила одиозного россиянина на место.

"Для этого господина, что высрает ложь, как дышит, есть немного уточнений: хорошее изучение украинского начинается с запечатления в своем мозгу "В Украине!" коренная крымчанка? Потому что Крым таки наш? И еще, пока ты, гнида, пишешь дешевую клевету на моего мужа, он осваивает такое крутое оружие вместе со своими побратимами из ВСУ, что тебе и твоей шобли скоро п*зда", - эмоционально ответила Ефросинина.

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