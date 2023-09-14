Ефросинина резко прошлась по звезде "Сватов" Железняк: "Пила мое вино и говорит, что здесь притесняли"

Ведущая была знакома с актрисой-путинисткой, ведь в 2007 году снялась с ней в одном сериале.

Украинская телеведущая и блогерша Маша Ефросинина резко прошлась по российской актрисе Алесе Железняк, которая известна по роли Ларисы Буханкиной в сериале "Сваты".

В частности, Ефросинина много лет назад снялась в одном сериале вместе со скандальной артисткой. Они играли лучших подруг. Ведущая вспоминает, что тогда Железняк казалась замечательным и искренним человеком. Более того, она даже приглашала ее к себе домой.

Маша Ефросинина

"Я снялась в сериале "Чудо" с Алесей Железняк. Мы жили на площадке несколько недель. Мы играли близких подруг – у нее главная роль, у меня второстепенная. Меня этот человек поражал настолько – добрый, искренний, его обожала команда. Она была в меня дома, мы пили вино, она рассказывала о своей семье. Этот человек настолько был интегрирован в Украину, признавался в любви нам. Они все почти покупали здесь квартиры, потому что приезжали так часто, что им выгоднее было купить...", — поделилась блогерша на своем YouTube-канале.

Для Ефросининой это было настоящим удивлением, когда она заметила, что Железняк яро поддерживает политику путина и войну в Украине. Кроме того, ведущую удивляло, что скандальная актриса рассказывала пропагандистам, что украинцы ее "притесняли", ведь это было не так.

Алеся Железняк / Фото: скриншот с видео

"Ты сидела у меня, сидела в моем кресле, ела мою еду, пила мое вино коллекционное – и ты говоришь, что тебя здесь "притесняли" и ты по улице ходить не могла?!" – возмутилась блогерша.

Напомним, супруг Маши Ефросининой с начала полномасштабной войны защищает Украину от российских оккупантов. Недавно ведущая рассказала, чем на фронте занимается ее возлюбленный Тимур Хромаев.

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