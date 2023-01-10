Ефросинина резко высказалась о пропутинских артистах и вспомнила, как Киркоров "обожал" Украину

Украинская телеведущая Маша Ефросинина резко высказалась в адрес российских артистов, активно поддерживающих пропаганду Путина.

Как считает ведущая, пропагандисты не могут признать всю правду, потому что иначе их ждет крах карьеры и всего существования. Своим мнением Маша поделилась в ответ на вопросы подписчиков в Instagram.

"Потому что если они признают открыто весь пизд*ц, частью которого они являются, то им останется только публично вздернуться. Так работает психика рабов — чтобы не сойти с ума, нужно переложить ответственность за свою причастность к преступлениям на других. Найти оправдание своей вине, сделав виновными жертв. Иначе этим киркоровокудрявцевым физически кабзда", — написала Ефросинина.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Также Маша эмоционально прокомментировала позицию путиниста Филиппа Киркорова, который еще до начала полномасштабной войны признавался в любви к украинцам и хвалил Владимира Зеленского.

"А в глаза Филиппу я бы посмотрела при случае. Все никак не могу понять, как все эти люди живут с собой в согласии во время нападения их страны на Украину, которую они все называли своим вторым домом! Мне чисто по-человечески интересно! Ну не может же так отбить память физиологически. Как он обожал Украину.Не вылезал из Киева. Какие дифирамбы пел Зеленскому при всех случаях публично, и не стесняясь, просил, чтобы ему выписали роль в очередной части "Любовь в большом городе". Как признавался в любви со сцены своим поклонникам и постоянно намекал, что мечтает о звании народного... И такое я могу о каждом из этих п*здюков из списка санкций рассказать, потому что работали с ними с конца "90-х" десятки лет! Что ж, бл*ть, за изверги они все стали? Как они на себя смотрят в зеркало? Как смотрят в глаза своим детям?", - резко высказалась Маша.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, что на днях президент Владимир Зеленский наложил санкции против предателей и пропутинских артистов Киркорова, Лолиты и других.

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