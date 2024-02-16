Ефросинина со слезами на глазах поздравила дочь с 20-летием и показала ее редкое фото

Украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала, что сегодня, 16 февраля, день рождения отмечает ее дочь Нана.

Девушке исполнилось 20 лет. По этому случаю звездная мама у себя в Instagram поделилась архивным снимком, на котором ее дочь изображена в трехлетнем возрасте.

"Сегодня тебе исполнилось 20 лет, моя единственная и неповторимая Нана. Я люблю тебя! Люблю сильно и безгранично. И желаю только счастливой судьбы!" — прокомментировала фотографию Ефросинина.

Маша Ефросинина с дочерью / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Вскоре в сторис ведущая запостила короткое видео. В нем Маша со слезами на глазах поностальгировала за тем, как 17 лет назад они делали фото с маленькой Наной. Вместе с тем звездная мама объяснила, что не делится свежей фотографией с дочерью, потому что девушка не хочет публичности и Ефросинина уважает личные границы дочери.

"До 20 лет дочь позволяла мне публиковать хотя бы 16 февраля свое фото. Сейчас запретила и сказала, что можешь только там, где я маленькая. Я уважаю ее право на личные границы, поэтому выбрала фото, где ей три года. Что-то меня сегодня сильно кроет. Не потому, что она не позволяет публиковать фото. Нет. Мне наоборот нравится, что у нас с ней есть свой мир. А что ей 20", — сказала, вытирая слезы Ефросинина.

Маша Ефросинина поздравила дочь с 20-летним юбилеем

Дочь Маши Ефросининой Нана / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Вскоре ведущая объяснила, что ее сегодня так переполняют эмоции, поскольку она поняла, что закончился этап, когда ее дочь от нее зависела. И что теперь ее дочь входит в новый этап своей жизни, когда она будет действовать самостоятельно, а Маша будет той мамой, которая будет просто наблюдать за ее жизнью.

Маша Ефросинина поздравила дочь с 20-летием / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, на днях Маша Ефросинина показала серию снимков со своим мужем-защитником Тимуром Хромаевым. Звезда объяснила, почему иногда обижается на любимого.

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