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Ефросинина со слезами на глазах поздравила дочь с 20-летием и показала ее редкое фото

Ефросинина со слезами на глазах поздравила дочь с 20-летием и показала ее редкое фото

Маша Ефросинина с дочерью / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведущая призналась, что ее так растрогало.

Украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала, что сегодня, 16 февраля, день рождения отмечает ее дочь Нана.

Девушке исполнилось 20 лет. По этому случаю звездная мама у себя в Instagram поделилась архивным снимком, на котором ее дочь изображена в трехлетнем возрасте.

"Сегодня тебе исполнилось 20 лет, моя единственная и неповторимая Нана. Я люблю тебя! Люблю сильно и безгранично. И желаю только счастливой судьбы!" — прокомментировала фотографию Ефросинина.

Маша Ефросинина с дочерью / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина с дочерью / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Вскоре в сторис ведущая запостила короткое видео. В нем Маша со слезами на глазах поностальгировала за тем, как 17 лет назад они делали фото с маленькой Наной. Вместе с тем звездная мама объяснила, что не делится свежей фотографией с дочерью, потому что девушка не хочет публичности и Ефросинина уважает личные границы дочери.

"До 20 лет дочь позволяла мне публиковать хотя бы 16 февраля свое фото. Сейчас запретила и сказала, что можешь только там, где я маленькая. Я уважаю ее право на личные границы, поэтому выбрала фото, где ей три года. Что-то меня сегодня сильно кроет. Не потому, что она не позволяет публиковать фото. Нет. Мне наоборот нравится, что у нас с ней есть свой мир. А что ей 20", — сказала, вытирая слезы Ефросинина.

Маша Ефросинина поздравила дочь с 20-летним юбилеем

Маша Ефросинина поздравила дочь с 20-летним юбилеем
Дочь Маши Ефросининой Нана / © instagram.com/mashaefrosinina
Дочь Маши Ефросининой Нана / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Вскоре ведущая объяснила, что ее сегодня так переполняют эмоции, поскольку она поняла, что закончился этап, когда ее дочь от нее зависела. И что теперь ее дочь входит в новый этап своей жизни, когда она будет действовать самостоятельно, а Маша будет той мамой, которая будет просто наблюдать за ее жизнью.

Маша Ефросинина поздравила дочь с 20-летием / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина поздравила дочь с 20-летием / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, на днях Маша Ефросинина показала серию снимков со своим мужем-защитником Тимуром Хромаевым. Звезда объяснила, почему иногда обижается на любимого.

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