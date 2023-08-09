Ефросинина топлесс резко ответила Остапчуку и Буше: "Где хочу, там и брею себя"

Украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина не осталась в стороне от скандала, в который попали Владимир Остапчук, Позитив и Богдан Буше.

На странице в Instagram Ефросинина разместила селфи, где изображена топлесс. Знаменитость резко ответила мужчинам, которые позволили себе оскорбительные высказывания в сторону женщин:

"Где хочу, там и брею себя.. а не потому, что должна это для кого-то делать. Как хочу, так и стрижусь, а не потому, что должна подходить под чей-то типаж. Какое настроение, так и одеваюсь, а не так, как должна одеваться женщина в моем возрасте. Когда хочу, тогда и беременнею. А не потому, что должна успеть до определенного возраста. Не хочу, не беременнею.. Как хочу, так и выгляжу. А не так, как должна выглядеть по чьему-то мнению. Для себя, девушки, каждая из нас и есть 10 из 10. И была бы всегда, если бы не вылупки, которые всю нашу жизнь считают нужным указывать на то, что что-то у нас не так", – написала в фотоблоге Ефросинина.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Также Маша тоже дала совет тем мужчинам, которые позволяют себе критиковать внешний вид женщины: "Сначала возьмите сантиметры, и замерьте себе то, что очень хорошо объяснит вам, почему именно там находятся ваши мозги".

Напомним, на днях в скандал попали Позитив, Богдан Буше и Владимир Остапчук. В программе "Мекнув - питайте" они позволили себе обсудить тему депиляции женщин. И, мол, что небритая женщина для них "не ок". Буше, в свою очередь, добавил, что "девушка без депиляции не может быть 10 из 10".

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