Ефросинина в день рождения Поляковой показала ее честное фото: "Никто не знает ее такой"

Украинская ведущая Маша Ефросинина поздравила свою подругу, украинскую исполнительницу Олю Полякову с днем рождения.

В фотоблоге Маша адресовала Оле трогательный пост. Ведущая отметила, что по-настоящему сблизилась с исполнительницей с начала полномасштабной войны. Маша отметила, что Оля ее многому учит, в частности, находить приятные моменты даже в трудные времена, а также не воспринимать обиды близко к сердцу.

"Хочу, чтобы все сегодня знали, что ты очень добрая и отзывчивая. Что твоей честности могут поучиться все, кто себя за таких только выдает, ведь это большая смелость — уметь говорить в лицо, что думаешь. Я лично учусь у тебя легче реагировать на обиды от других, умению легко прощать. Но главное, чему ты учишь меня всю великую войну — уметь насладиться моментом счастья, даже если он короткий", — написала Маша.

Оля Полякова, Маша Ефросинина

Ефросинина пожелала Поляковой не терять умению наслаждаться жизни и так же открывать для себя все новое с восторгом. Ведущая также пожелала Оле и дальше любоваться своим отражением в зеркале.

"Звездочка, я знаю все твои переживания! И я очень счастлива, что многие испытания мы прошли, держась за руки! И вышли из них сильнее! А желаю я тебе женского – пусть ты еще сто лет будеш наслаждаться своим отражением в зеркале, пусть твои дочери всегда будут в тебе нуждаться! Пусть эта твоя жадность к жизни не утихает! Люблю тебя!", — отметила Маша.

Ефросинина также показала честное фото Оли Поляковой. Маша сфотографировала певицу после съемок их проекта. Исполнительница тогда была уставшей, закутанной в одеяла и в собственных раздумьях.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Для меня ты родная и самая красивая на этом фото – ты сидела после двух дней наших съемок на улице, укутавшись во все одеяла мира, замерзла и устала, в своих раздумьях, что делать дальше… Я поймала этот момент, а ты просто подняла не меня свои красивые глаза и даже не буркнула, чтобы я тебя такую не снимала. Помню, я подумала: "Ну, никто же не знает ее такой", – поделилась Маша.

Напомним, Оля Полякова 17 января отмечает день рождения. Исполнительнице исполняется 44 года. По случаю праздника артистка обратилась к поклонникам и попросила об особом подарке.

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