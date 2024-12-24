Ефросинина воссоединилась с мужем после долгой разлуки и показала, чем он ее удивляет

Тимур Хромаев вернулся со службы домой.
Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина поделилась радостным известием, которое она так долго ждала.
Так, в канун Рождества домой со службы в ВСУ вернулся муж звезды Тимур Хромаев. Так что исполнилось самое заветное желание Маши – побыть рядом с семьей на новогодние праздники. Тем более недавно в Киев из-за границы вернулась 20-летняя дочь супругов Нана. Поэтому впереди семейство ждет множество счастливых мгновений вместе. Правда, как долго военный сможет находиться дома, звезда не раскрывала.
В своих сторис Ефросинина не стала показывать детей, но охотно показала утреннюю рутину возлюбленного-воина. В частности, как она любовалась, когда Тимур готовил завтрак на кухне. Ведущая также похвасталась приготовленным блюдом – омлетом с разнообразными овощами.
"Все, что мне нужно на Рождество – ты и твои непревзойденные завтраки", — написала знаменитость, обратившись к мужу-защитнику.
Напомним, недавно певица Джамала показала, как со всей семьей наслаждается рождественским периодом. В частности, поделилась фото с мужем и тремя сыновьями и как они ходили в главную елку Киева на Софийскую площадь.
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