Ефросинина воссоединилась с мужем после долгой разлуки и показала, чем он ее удивляет

Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина поделилась радостным известием, которое она так долго ждала.

Так, в канун Рождества домой со службы в ВСУ вернулся муж звезды Тимур Хромаев. Так что исполнилось самое заветное желание Маши – побыть рядом с семьей на новогодние праздники. Тем более недавно в Киев из-за границы вернулась 20-летняя дочь супругов Нана. Поэтому впереди семейство ждет множество счастливых мгновений вместе. Правда, как долго военный сможет находиться дома, звезда не раскрывала.

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

В своих сторис Ефросинина не стала показывать детей, но охотно показала утреннюю рутину возлюбленного-воина. В частности, как она любовалась, когда Тимур готовил завтрак на кухне. Ведущая также похвасталась приготовленным блюдом – омлетом с разнообразными овощами.

Маша Ефросинина с завтраком от мужа / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Все, что мне нужно на Рождество – ты и твои непревзойденные завтраки", — написала знаменитость, обратившись к мужу-защитнику.

Напомним, недавно певица Джамала показала, как со всей семьей наслаждается рождественским периодом. В частности, поделилась фото с мужем и тремя сыновьями и как они ходили в главную елку Киева на Софийскую площадь.

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