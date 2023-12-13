Ефросинина впервые прокомментировала скандал после интервью с Тринчер и нарвалась на хейт

Ведущая Маша Ефросинина впервые отреагировала на вылившийся на нее хейт после интервью с певицей Анной Тринчер.

Ведущая отметила, что ее слова извратили и такая реакция показала, что на сегодняшний день большинство людей выбирает издеваться и не обращать внимания на то, что "за каждого из нас сейчас погибает цвет нации":

"На прошлой неделе мою фразу "раненые ребята лежат в больницах без обезболивания" большинство последователей профессионального манипулятора перевернули в иронический дротик – всем ужасно нравилось этим тыкать меня, коверкая смыслы, которые были вложены мной в вопрос к Ане Тринчер. Но это и подсветило то, какое количество людей сегодня выбирает издеваться, высмеивать… а, главное, игнорировать тот факт, что у нас реально переполнены больницы, что реально за каждого из нас сейчас гибнет цвет нации!.." – подчеркнула Ефросинина.

Об этом она написала в анонсе к свежему интервью с ветераном войны Александром Тереном, который на фронте потерял обе ноги.

"Терен" для меня абсолютный пример, в том числе именно в социальной ответственности – это единственное, что я считаю важным сегодня, когда ты влиятелен и имеешь большую аудиторию. На чье-то состояние мне всегда было фиолетово, и за свое я не собираюсь оправдываться. Я за то, чтобы брать пример с таких людей, как Саша. Чтобы такие, как он, формировали лицо нашей страны, а не агрессивный маркетинг и примитивизм манипуляторов", – отметила Ефросинина.

Маша Ефросинина о скандале после интервью с Тринчер / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Впрочем, такая реакция ведущей на ее интервью с Тринчер породила много вопросов у ее подписчиков:

Вы сами извратили смыслы. Вам прилетело за то, что вы напали на девочку за подаренный ей Porsche, при этом сидя в Cartier и дорогом мейке

То есть, Ефросинина спрашивает у блогера, зачем ты выставляешь все на показ? Это все равно что спросить у певицы, зачем ты поешь?

Вы бы Маша, может, пригласили к себе на экзамен министра здравоохранения и спросили бы у него, почему в больнице нет обезболивающих?

Возьмите лучше интервью у Кравец и спросите у нее, ко времени ли финансировать из государственного бюджета ее проект, стоимостью в 27 млн

Однако другие юзеры вступились за Ефросинину и отметили, что она все правильно сделала:

Мария все правильно Ане сказала, никто подарки не запрещает, но во время войны горя и слез можно воздержаться от трансляции мажорной жизни

Маша спросила: "Зачем это делать на показ?" А не нападала на девочку за подарок

Все вы верно спросили у Тринчер. Я вас поддерживаю

Как известно, во время разговора с Анной Тринчер Ефросининой упрекнула ее, что она кичилась в соцсетях ценным подарком от экс-мужа Волошина. Маша отметила, что пока артистка выставляет свою дорогую жизнь, в больницах нет обезболивающих.

После этого бывший муж Анны Тринчер Александр Волошин упрекнул и саму Машу Ефросинину. Мол, она критикует певицу за показ красивой жизни, а сама на интервью сидит в украшениях от Cartier, которые стоят тысячи долларов.

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