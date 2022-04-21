Ефросинина вспомнила, как Киркоров выпрашивал роли у Зеленского: "Он же просто как прилипало"

Ефросинина вспомнила, как Киркоров выпрашивал роли у Зеленского: "Он же просто как прилипало"

Пропутинский артист снялся почти во всех комедиях "Квартала 95".

Ведущая Маша Ефросинина напомнила, как российский пропутинский певец Филипп Киркоров выпрашивал у нынешнего президента Украины Владимира Зеленского роли в фильмах.

Об этом Ефросинина рассказала в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук для собственного YouTube-канала ведущей. В частности, Ефросинину возмущает то, что в мирные времена Киркоров активно гастролировал по Украине, давал здесь множество концертов, его обожали украинцы, он снимался в наших мюзиклах и фильмах.

А теперь, единственное, что из себя смог выдавить Киркоров в рамках войны России против Украины, это то, что надо освободить Виктора Медведчука, которого задержала СБУ.

Ефросинина поделилась, что, оказывается, Киркоров очень упорно просил Зеленского, у которого была производственная компания, снимать его в своих фильмах:

"Киркоров снимался в кино. Его нигде вообще не снимали в фильме, как производственная компания нашего нынешнего президента. Мне Владимир Александрович сам в свое время рассказывал, что "под Филиппа мы пишем роли, потому что он звонит, выписывает, вы же там не забудьте меня взять, позвать, я же не смогу без вас". Он снялся во всех комедиях. Ему хоть и маленькую, но роль писали. Он же просто как прилипало, как банный лист на жопе, потому что его в эту Украину просто манило. Ты пернатый индюк, что же ты городишь? Какое к черту освободите Виктора? Что тебе сделали? Куда тебе вдули газ маразматический. Ты же вспомни, как тебя здесь вылизывали, дурака", — сказала эмоционально Маша.

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