Ефросинина вспомнила, как расплакалась перед незнакомцем за границей: "Я чужая в каждом месте планеты"

Телеведущая Маша Ефросинина припомнила, как для нее началась полномасштабная война в Украине.

В годовщину вторжения знаменитость поделилась щемящей историей о том, как изменилось для нее значение многих вещей за этот год. Маша вспомнила, как однажды за границей незнакомец довел ее до слез простым вопросом.

"Вы испанка или итальянка?" – спросил утром паренек в дредах в Старбаксе. "Нет, я украинка", — произнесла я и расплакалась. Парень испугался и начал извиняться: "Я чем-то так сильно обидел вас?". Конечно, нет. Год назад в этот день мое понимание слова "обидел" полностью утратило привычное содержание. Одна пакость заставила человеческую природу каждого украинца перейти из состояния "жить" в состояние "выжить", — поделилась в Instagram Ефросинина.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая также рассказала своим подписчикам, каким для нее был тот страшный день – 24 февраля 2022 года. Тогда Ефросинина пыталась сделать все, чтобы спасти детей и хотела быть максимально услышанным миром.

"В ту ночь 24.02, когда мы с мужем и друзьями разводим костер в укрытии, чтобы согреть наших детей, я еще не знаю, что впереди ад, который устроит нам россия. Что этот ад не закончится ни за месяц, ни за три .. Я также не знаю, что сильно изменюсь.Тогда я только беру телефон и записываю свое первое видео обращение к россиянам, потому что наивно уверена, что им не рассказали о том, что их путин напал на мою Украину, и они сейчас как узнают, как восстанут против этого ужаса, как выйдут десятками миллионов против диктатора и заставят его бежать...", — написала Маша.

За этот год войны, по словам ведущей, она открыла для себя величайший народ и всю его силу и несокрушимость. Но самое главное, Ефросинина поняла, что нигде больше в этом мире она не будет чувствовать себя так хорошо, как в Украине.

"Я чужая в каждом месте этой планеты. Я своя только дома, мне хорошо только дома. Мне счастливо только дома. Сегодня я все еще не знаю, что будет завтра. Я все еще не мечтаю ни о чем, кроме победы, (ну ладно, и чтобы бункерная зал*па откинула ноги), и не строю планов. Но я уже не растеряна и не испугана, как была год назад. Я знаю, что нужно делать каждый день — работать и помогать. Помогать в том направлении, которое каждый из нас выбрал себе: либо своим знакомым в ВСУ, либо женщинам с детьми, либо животным, либо потерявшим дома… главное, не останавливаться. Потому что наша победа сама себя не отпразднует", — поделилась Маша.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

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