Ефросинина вспомнила первую за длительное время встречу сына с отцом-военным: "Плакал и смеялся"

Телеведущая Маша Ефросинина вспомнила, какой была первая за долгие полгода встреча ее восьмилетнего сына с мужем, который сейчас служит в ВСУ.

В начале полномасштабной войны Маша вместе с детьми уехала за границу, так что с папой они почти не виделись. А после того, как муж ведущей, Тимур Хромаев стал военным встречи вообще стали почти невозможными.

Впрочем, недавно Маша наконец-то привезла сына в Киев, где он увидел папу. Ефросинина призналась, что очень сильно переживала по поводу того, как маленький Саша отреагирует на эту встречу.

"Пол года не виделись, или месяцев восемь. Они видятся каждый день, у них в 21:00 они звонят по телефону. Когда Тимур еще не был таким занятым, как сейчас, они делали уроки онлайн. Сейчас ограничиваются тем, что Саша ему читает 20 минут книги каждый вечер… И вот они встретились – реакция была такая, что я не знала, чего ожидать: либо у него будет истерика потом, либо он замолчит… Ведь дети не контролируют свои эмоции, свое тело… Он так прыгал, плакал и смеялся. мы дали всем этим эмоциям выплеснуться", — рассказала Маша в программе "Тихий вечер с Еленой Кравец".

Маша Ефросинина с мужем и сыном / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Сейчас, как раньше делилась Маша, они с сыном и мужем наконец-то могут побыть вместе. Днями ведущая поделилась нежными кадрами с любимым, на которых он целует ее.

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