Ефросинина высказалась о выступлении Поляковой на скандальной свадьбе бывших прокурора и сотрудницы ДБР

Ведущая и блогер Маша Ефросинина впервые отреагировала на выступление ее коллеги по проекту "Дорослі дівчата", певицы Оли Поляковой на скандальной свадьбе во Львове.

Тогда, напомним, пышное празднование устроили экс-прокурор Ростислав Ильницкий и бывшая сотрудница ДБР Роксолана Москва. На их свадьбе, кроме Поляковой, спели Александр Пономарев и Дзидзьо, а тамадой был Григорий Решетник.

Ефросинина отметила, что эта ситуация стала показательной в очень многих моментах. Ведущая объяснила, что старые схемы заказа артиста на частную вечеринку уже не работают. Во время полномасштабной войны исполнитель должен тщательно проверять, для кого выступает.

Маша Ефросинина о выступлении Поляковой на скандальной свадьбе во Львове / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ефросинина добавила, что общество своей реакцией на эту свадьбу "наказало артистов по крайней мере психологически", ведь морально такое выдержать непросто и все уже сделали выводы:

"Да. Это новый урок для артистов. Раньше всем, как артистам, так и обществу было все равно, кто где выступает. Или, если не все равно, то по крайней мере никто никого на вилы не поднимал! Сейчас возмущение общества очевидно, времена бурные, так что да, артистам нужно пересмотреть свои действия касательно факторов, влияющим на их решение относительно того, где как, и для кого выступать. Старые нормы уже не работают", – сказала Ефросинина.

Маша Ефросинина и Оля Полякова вместе ведут проект "Дорослі дівчата" / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, что Оля Полякова, Дзидзьо, Александр Пономарев попали в скандал после того, как выступили на помпезной свадьбе во Львове бывших прокурора и сотрудницы ДБР Ростислава Ильницкого и Роксоланы Москвы. Общество возмутило то, как именно, с размахом молодожены отгуляли праздник. Также немало денег было потрачено на празднование. Только свадебный торт оценили более чем в 100 тысяч гривен.

Отметим, что сама Оля Полякова уже прокомментировала этот скандал и призналась, что не знала, для кого пела.

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