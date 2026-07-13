Ефросинина высказалась об отношениях с Поляковой после критики от ее мужа: "Хватило ума не выносить срач"

Оля Полякова с мужем и Маша Ефросинина

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Украинская ведущая Маша Ефросинина высказалась об отношениях с певицей Олей Поляковой, муж которой ее критиковал.

Поговаривали, что между знаменитостями пробежала черная кошка. И причиной этого якобы стали довольно скандальные высказывания мужа Оли Поляковой в адрес Маши Ефросининой и ее семьи.

В своем Telegram-канале ведущая дала понять, что у нее действительно были недоразумения с артисткой. Однако, по словам Ефросининой, у «них хватило ума ничего не выносить в публичный срач». В то же время знаменитости откровенно все обсудили и уладили все недоразумения.

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Маша Ефосинина уверяет, что они у Олей Поляковой находятся сейчас в теплых отношениях. Их проект завершился, поскольку каждая из них вкладывает свои силы в отдельные направления. Снова ли они будут работать вместе — ведущая не берется загадывать.

Маша Ефросинина и Оля Полякова / © instagram.com/mashaefrosinina

«С Олей Поляковой у нас ровные, теплые отношения. Я очень горжусь, что нам хватило все-таки мудрости, того, что мы всегда пропагандировали во „Взрослых девушках“, взрослого ума, чтобы все проговорить, не выносить ничего в публичный срач, поговорить по-женски, мудро внутри наших отношений. Все хорошо. Сведет ли нас судьба в творческом пути или нет — мы не знаем, но мы точно остаемся в хороших отношениях», — объяснила знаменитость.

Напомним, недавно ведущая Оксана Гутцайт неожиданно сделала заявление о Маше Ефросининой. Она рассекретила, какой ее коллега вне камер.

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