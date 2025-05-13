Ефросинина жестко прокомментировала скандальное интервью Фреймут и обвинила ее во лжи

Маша Ефросинина и Ольга Фреймут

Реклама

Теледива Маша Ефросинина во время шоу "Дорослі дівчата" в Киеве высказалась об Ольге Фреймут , которая на днях сделала неожиданное заявление о ней и ее муже.

Вчера, 12 мая, в Киеве впервые показали шоу "Дорослі дівчата" вживую на большой сцене МЦКИ. Известная телеведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова два часа откровенно рассказывали о себе, а также отвечали на вопросы из зала. Редакция ТСН.ua также была на мероприятии и не могла не поинтересоваться у Ефросининой, смотрела ли она скандальное интервью своей коллеги Ольги Фреймут, которую она дала на днях Рамине Эсхакзай.

Сначала Ефросинина не хотела многословно комментировать, но потом разобрала по деталям ответы Фреймут, и обвинила ее во лжи. Вот полный ответ Маши Ефросининой на вопросы журналистки ТСН.ua об интервью Ольге Фреймут:

Реклама

"Я, честно говоря, не смотрела, мне прислали несколько моментов. Я считаю, что Оля действительно очень неординарная личность, магнетическая, талантливая. Одно время, когда был "Ревизор", я считала, что это будущая большая звезда национального масштаба. У нее действительно могло бы быть невероятное будущее. Но.

Мы с ней очень разные. Потому что я, например, редко позволяю себе вообще кого-нибудь обсуждать публично. Я считаю, что это неэтично и неправильно, особенно своих коллег. И тем более, я не позволяю себе врать. Да, я считаю, что она лжет. Я не очень люблю оправдываться и мне сейчас не интересно тратить время аудитории "Дорослих дівчат" на это все, но факты говорят сами за себя.

Во-первых, об украинском языке, это полное вранье. Что мы вроде бы над ней насмехались за украинский язык. Я очень давно дружу с Сергеем Притулой, обожаю его. Нечего комментировать. И второй факт, полностью доказывающий, что интервью лживо, по крайней мере в моей части, что мы не были знакомы и не пересекались. Вот вам факт. 2012 год, я была руководительницей, ведущей и продюсером проекта "Шоумастгоуон". Я пошла к ее будущему мужу и уговаривала его посадить в жюри именно Олю Фреймут из-за того, что считала, что в этом шоу должен звучать украинский язык. Он в свое время настаивал исключительно на русских артистах, таких, как Манучаров и других. Я сказала, что в украинском шоу должен звучать украинский язык. Это был 2012 год и таким образом там оказалась госпожа Фреймут. Исключительно из-за моей просьбы и моего ультиматума. И поскольку она была в жюри, а я руководительницей, ведущей и продюсершей, нетрудно представить, что общались мы много, потому что я контролировала абсолютно все по сценарию и тому подобное. Поэтому все хорошо знали, как ее зовут, никто над ней не насмехался. Потому давайте доверять фактам".

Напомним, Ольга Фреймут в интервью Рамине утверждала, что почти не знакома с ведущей, что они редко пересекались на съемочных площадках, более того, что ее в свое время якобы травили коллеги за украинский язык, а сама Ефросинина даже проявляла симпатию к мужу Фреймут.

Реклама





