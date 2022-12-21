Егор Гордеев лепил хачапури, Неля Шовкопляс – работала официанткой: как звезды собирали деньги для детей

Ведущие Неля Шовкопляс и Егор Гордеев в День Святого Николая отправились во Львов и устроили марафон добра вместе с благотворительным проектом 1+1 media "Здійсни мрію".

В течение всего дня Неля и Егор за благотворительные донаты выполняли заказы жителей города Льва. Все – чтобы помочь собрать средства на эрготерапевтическое оборудование для реабилитаций в неврологическое отделение ОП "Больница Святого Николая". Собрано уже более 150 тысяч гривен. Этого хватит на первую важную часть реабилитационного оборудования. Сбор продлен еще на время особых предрождественских дней! Можно присоединиться на платформе Dobro.ua.

С начала полномасштабной войны в больнице принимают раненых детей из всей страны. Чтобы вернуть, в частности, таким детям и детям с неврологическими диагнозами — способность двигаться — работает команда профессионалов-реабилитологов. Им в работе срочно нужно специальное оборудование – тренажер-кухня, что позволит пациентам легче пройти изнурительный путь выздоровления.

Большой день добра во Львове: Неля Шовкопляс и Егор Гордеев посетили будущую "Школу супергероев"

На эту идею помощи команду вдохновил подопечный "Здійсни Мрію" 16-летний Саша из Волынской области. Парень мечтает стать кулинаром, и тяжелое заболевание, повлекшее опухоль на позвоночнике — изменило его жизнь. Сейчас он не может встать с постели. Врачи готовят Сашу к операции, а дальше можно будет приступить к реабилитации. Неля и Егор стали настоящими волшебниками для будущего повара — привезли персональное поздравление от звезды украинской кухни Евгения Клопотенко и приглашение приготовить блюда вместе, как только Саша немного восстановится.

Кофе со зрителями / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Неля Шовкопляс и Егор Гордеев в рождественских образах, костюмах помощников Святого Николая вместе с ним самим привезли детям во Львовскую больницу наборы для рисования мечтаний и шоколадные новогодние вкусности. Особым дополнением были подарки от японских детей – настоящие деньги – иены, наборы оригами, сувениры и собственноручно нарисованные открытки.

С детьми в больнице / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Далее ведущие пошли по городу осуществлять маленькие мечты и пожелания львовян. Первое доброе дело было от главы Львова Андрея Садового — Неля и Егор посетили шелтер — приют, где поздравили и поддержали женщин в положении и рожениц, эвакуированных со всей Украины — Бахмута, Донецка, Луганска. В сыроварении телеведущие поработали официантами, а Егор даже почистил снег вокруг заведения. В кафе в центре города встретились и провели время с людьми с инвалидностью.

В шелтере для мам / Фото: пресс-служба канала "1+1"

На факультете журналистики ЛНУ им. Ивана Франко телеведущие вместе со студентами спели колядку, помогли грузить гуманитарную помощь для военных в госпитале. Встретились с постоянными зрительницами "Сніданку з 1+1" на кофе и львовский сырник. И посетили радио Львовская волна.

Подают завтрак / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Эфир "Львовская волна" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Также учились готовить и подавать коктейли, а еще продавали на улице медовуху, чтобы согреть горожан в мороз. Самым горячим в прямом смысле добрым делом стало приготовление хачапури, которое Егор лично продал гостям заведения.

Учатся делать коктейли / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Поддержала событие и Наталья Мосейчук, которая, кстати, сообщила замечательную новость-подарок — в Больнице Святого Николая во Львове начинается строительство Школы супергероев под ее кураторством, и у маленьких пациентов будет доступ к образованию, — проект обеспечивается государством.

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