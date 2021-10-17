Егор Гордеев ответил, кем работал до карьеры телеведущего, и когда женится

Знаменитость размышляет над тем, чтобы открыть свой бар.

Ведущий "Сніданку з 1+1" Егор Гордеев поделился, кем работал до карьеры телеведущего.

Как оказалось, знаменитость много где работал и даже мог стать моделью. Об этом знаменитость рассказал в программе "Світське життя".

"Я подрабатывал очень много на самом деле, но не на таких гламурных профессиях. Я был курьером в 15 лет, я пошел в газету работать, не буду название говорить, потому люстрируют сейчас. С подиумом не сложилось и, слава Богу, другая бы жизнь была, хотя предлагали. Эти люди называются скаутами и они действительно предлагали. Жил бы сейчас где-то в Милане, или в Париже. Мне было лет 19 или 18, мал еще совсем был, для меня это был совершенно другой мир", — поделился телезвезда.

Также Гордеев вспомнил, как когда-то открыл с друзьями бар в гараже. Знаменитость размышляет над тем, чтобы открыть свое заведение.

"Это был первый опыт, чтобы понять о бизнесе, твое или не твое. Думаю, я когда-то к этому приду, но надо полностью завязать с телевидением, попрощаться и уйти туда. Жизнь так переменчива, сегодня свадьба, завтра бары и до свидания телевидение, все может быть", — признался он.

Ответил Егор и на вопрос о том, когда женится.

"Хочется, чтобы после свадьбы не погуляли на разводе Я интроверт и поэтому мне очень важно, чтобы это была история надолго", — заявил звезда канала 1+1.

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