Егор Гордеев признался, как отреагировал на казус Людмилы Барбир с матом в прямом эфире

Ведущий "Сніданку з 1+1" Егор Гордеев прокомментировал инцидент с его коллегой Людмилой Барбир, который попал в прямой эфир.

В феврале ведущая после завершения проекта резко высказалась о своем костюме. Однако из-за технической ошибки высказывание Барбир попало в прямой эфир. Егор Гордеев в интервью Oboz.ua отметил, что никто намеренно не будет использовать нецензурную лексику. В тот день украинцам пришлось пережить очередную массированную ракетную атаку, и нервы были на грани. Вот у Людмилы Барбир и вырвалось резкое высказывание.

Егор Гордеев

"Как я к этому отнесся? Очень долго смеялся. А как иначе реагировать? А потом радовался, когда на поддержку Людмилы запустили флешмоб "Все мы немного Люда". Ясно, что никто намеренно не будет использовать нецензурную лексику в прямом эфире. Но мы же тоже живые люди, и может вырваться, потому что на нас тоже летят ракеты, тоже в чем-то разочаровываемся, тоже где-то не успеваем. Мы не проекты, мы люди", — отметил ведущий.

Егор Гордеев поделился, что ему было приятно видеть, как в поддержку Людмилы Барбир запустили флешмоб "Все мы немного Люда". Кроме того, ведущий порадовался, когда обратил внимание, как многие пользователи по-человечески отнеслись к инциденту и не писали негатив.

В Сети поддержали Людмилу Барбир

"Мне очень радостно, что аудитория так отреагировала – абсолютно по-человечески. Очень мало негативных комментариев было. Мне было очень тепло и приятно", – добавил ведущий.

Напомним, ранее Егор Гордеев рассказал, почему Руслана Писанка скрывала свою онкологию. Также ведущий признался, о чем сожалеет.

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