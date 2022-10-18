Егор Гордеев рассказал о ремонте квартиры, которая оказалась в центре атаки иранских дронов

Ведущий "Сніданку з 1+1" Егор Гордеев рассказал о ремонте своего дома, который вчера, 17 октября, пострадал от взрывной волны.

Как поделился телеведущий в своем Instagram, сейчас специалисты пытаются оценить повреждение стены, которая получила трещину в результате взрыва иранских дронов-камикадзе. В квартире же Гордеева выбиты окна и поврежден потолок. По словам ведущего, вскоре он все отремонтирует.

"За моей спиной сейчас до сих пор продолжаются восстановительные работы, это уже не спасательные работы. Жилянская будет еще несколько дней перекрыта. Говорят, что справятся за день-два, но там как обстоятельства уже будут. По поводу моего дома, который стена в стену фактически с тем…там сейчас пытаются понять, что будет после ударной волны. Там разные прогнозы. Даже думать об этом не хочу. Это будет завтра. Стекло заменю, это будет завтра. Потолок я и так хотел заменить, это будет завтра", — рассказал ведущий. .

Егор также рассказал, что с ним все хорошо. Ведущий поблагодарил за поддержку и заботу, однако отметил, что помощь сейчас ему не нужна.

"Сегодня я хочу сказать вам спасибо. Потому что то количество тепла, которое получила вчера вся моя семья... Знаете, это просто трудно переоценить. Помощь мне никакая не нужна, я точно не тот человек, которому нужно помогать. Помогайте ВСУ, помогайте тем, кто реально нуждается в помощи. Все то, что я получил – это такое жизненное испытание, которое даже не стоит вашего внимания. Это просто жилье! А ваша поддержка – это больше, чем что-то можно представить. Поэтому спасибо вам! Держитесь и идите укрытие!" – добавил Егор.

Напомним, вчера вражеский дрон-камикадзе попал в жилой дом, расположенный в Шевченковском районе столицы. Дом Егор Гордеева по соседству с тем, в который попал иранский беспилотник. Поэтому квартира ведущего напрямую оказалась в центре атаки вражеских дронов.

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