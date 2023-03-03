Егор Гордеев рассказал о влюбленности во время войны и как восстановил квартиру после попадания в его дом вражеского дрона

Ведущий "Сніданку з 1+1" Егор Гордеев первым вышел в эфир утром 24 февраля 2022 года, чтобы сообщить зрителям о начале полномасштабного вторжения.

С того времени Егор не прекращал работать и параллельно волонтерить. А в середине октября ведущий пережил атаку дронов-камикадзе по своему дому в Киеве. Во время разговора с "Фактами" ведущий 1+1 Украина рассказал о пережитом страхе, как он изменился за этот год и влюбленность во время войны.

Гордеев признается – уже не помнит, каким был год назад. Но говорит, что его быт сильно изменился. Также изменения претерпела финансовая составляющая жизни:

"Условно говоря, больше свободного времени, но меньше сил. И в результате формула одна и та же. Я начал больше ездить по Украине. Несколько раз был в командировках за границу — там чувствуешь себя ужасно подавленным. Изменилась пропорция, на что и как трачу деньги. Многое идет на помощь ВСУ и поддержку украинцев".

Егор Гордеев / Фото: пресс-служба канала "1+1"

После осеннего попадания дрона-камикадзе вблизи его дома Егор уже восстановил квартиру. Дом ведущего расположен вплотную к разрушенному, поэтому и его здание получило значительные повреждения – возникла большая трещина и почти во всех квартирах выбило стекла.

Егор Гордеев с домашним любимцем / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Гордеев практически сразу поставил новые окна и починил крышу на террасе. Признается — сначала было страшно: "Передавались, как вирус, все эти эмоции от соседей. А дальше – обычная рутина тревог. Я даже в ту же ночь лег спать у себя в квартире. Ну, а что делать? Единственное, что было холодно, потому что были разбиты окна".

Егор Гордеев и Неля Шовкопляс / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Не обошли тему личной жизни ведущего, которая так интересует его поклонниц, ведь Егор до сих пор остается холостым. Часто ему даже приписывают роман с телепарой Нелей Шовкопляс. Гордеев говорит, что серьезных изменений в его личной жизни не произошло:

"Меня тоже так качает, как и большинство. У меня очень быстрая в этом смысле психика, я все быстро "перемалываю". Вспыхнул и живу дальше. Я понимаю, что эти эмоции – ситуативные. За последний год я не влюбился, но была такая "сильная вспышка". Мне показалось что влюбился. Это тоже для меня была своего рода терапия".

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