Егор Гордеев рассказал о влюбленности во время войны и как восстановил квартиру после попадания в его дом вражеского дрона

Здание ведущего получило значительные повреждения – возникла большая трещина и выбило стекла.
Ведущий "Сніданку з 1+1" Егор Гордеев первым вышел в эфир утром 24 февраля 2022 года, чтобы сообщить зрителям о начале полномасштабного вторжения.
С того времени Егор не прекращал работать и параллельно волонтерить. А в середине октября ведущий пережил атаку дронов-камикадзе по своему дому в Киеве. Во время разговора с "Фактами" ведущий 1+1 Украина рассказал о пережитом страхе, как он изменился за этот год и влюбленность во время войны.
Гордеев признается – уже не помнит, каким был год назад. Но говорит, что его быт сильно изменился. Также изменения претерпела финансовая составляющая жизни:
"Условно говоря, больше свободного времени, но меньше сил. И в результате формула одна и та же. Я начал больше ездить по Украине. Несколько раз был в командировках за границу — там чувствуешь себя ужасно подавленным. Изменилась пропорция, на что и как трачу деньги. Многое идет на помощь ВСУ и поддержку украинцев".
После осеннего попадания дрона-камикадзе вблизи его дома Егор уже восстановил квартиру. Дом ведущего расположен вплотную к разрушенному, поэтому и его здание получило значительные повреждения – возникла большая трещина и почти во всех квартирах выбило стекла.
Гордеев практически сразу поставил новые окна и починил крышу на террасе. Признается — сначала было страшно: "Передавались, как вирус, все эти эмоции от соседей. А дальше – обычная рутина тревог. Я даже в ту же ночь лег спать у себя в квартире. Ну, а что делать? Единственное, что было холодно, потому что были разбиты окна".
Не обошли тему личной жизни ведущего, которая так интересует его поклонниц, ведь Егор до сих пор остается холостым. Часто ему даже приписывают роман с телепарой Нелей Шовкопляс. Гордеев говорит, что серьезных изменений в его личной жизни не произошло:
"Меня тоже так качает, как и большинство. У меня очень быстрая в этом смысле психика, я все быстро "перемалываю". Вспыхнул и живу дальше. Я понимаю, что эти эмоции – ситуативные. За последний год я не влюбился, но была такая "сильная вспышка". Мне показалось что влюбился. Это тоже для меня была своего рода терапия".
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