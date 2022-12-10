Егор Гордеев впервые рассказал о своей детской психологической травме

Ведущий утреннего шоу "Сніданок з 1+1" Егор Гордеев записал видеообращение и поделился собственной щемящей детской историей, которая, по его мнению, могла бы изменить вектор его жизни. Таким образом, Егор поддержал кампанию от МОМ "16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия" и напомнил о вреде стереотипов.

Гордеев вспомнил свой подростковый опыт, когда разбил очки, и вынужден был наощупь идти по школьному коридору под смех других школьников. Тогда, говорит ведущий, больше всего ему хотелось именно заплакать, но стереотип "мужчины не плачут" не разрешил этого.

Егор Гордеев в детстве / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"У меня зрение -5. Представьте себе, что такое быть без очков ребенку подростку в 11 лет. Я шел по этому коридору, мне мерещился какой-то мир абсолютно иллюзорный. Я не знал куда иду, потерял ориентировку в пространстве. Вокруг меня смеялись все. Я думал, что иду в ад, и это никогда не закончится, но я не плакал, потому что нельзя... Как так? Мужчины не плачут... Как так можно? Хотя больше всего тогда мне хотелось именно заплакать. И может тогда мне бы стало легче. Тот большой спазм, который во мне образовался - я думаю он указателем меня вел еще очень долго", — поделился Егор.

Мужчины не плачут? Даже не знаю, кто и когда больше и чаще задает этот вопрос? Может наконец пойдем на цивилизованное восприятие человека, его уникальности и возможности развиваться в свободе без стереотипов? Вместо ответа на риторический вопрос – телефоны горячих анонимных линий для тех, кого стереотипы загнали в крайнюю точку насилия и неблагоприятности. 0800 211 444 — бесплатная горячая линия эмоциональной поддержки МОМ 116 123 — национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия 15 57 — бесплатная круглосуточная линия для пострадавших от домашнего насилия @iomukraine @snidanok Егор Гордеев Среда, 7 декабря 2022 г.

Подписчики поддержали Егора в комментариях и начали делиться своими историями. Телеведущий отмечает, что все мы – разные. Нас нельзя универсализовать: "Чтобы быть свободными — надо избавляться от как можно большего колличества штампов. Если бы я тогда, в далеком 6 классе не шел по тому аду, и заплакал — мне бы стало легче. И тот спазм не вел бы меня долго по жизни, и я был бы другим человеком, возможно. Чувствуйте себя, верьте в себя и вы построите абсолютно свободную здоровую жизнь. Все будет Украина. И Украина должна быть ради таких людей, и из таких людей".

Ведущий призывает, если вы дошли до точки насилия – звоните по телефону на горячие линии, в полицию.

0800 211 444 – бесплатная горячая линия эмоциональной поддержки МОМ

116 123 — национальная горячая линия по предотвращению домашнего насилия

15 57 – бесплатная круглосуточная линия для пострадавших от домашнего насилия

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