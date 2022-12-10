Егор Гордеев впервые рассказал о своей детской психологической травме

Ведущий поддержал кампанию против гендерного насилия и стереотипов.
Ведущий утреннего шоу "Сніданок з 1+1" Егор Гордеев записал видеообращение и поделился собственной щемящей детской историей, которая, по его мнению, могла бы изменить вектор его жизни. Таким образом, Егор поддержал кампанию от МОМ "16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия" и напомнил о вреде стереотипов.
Гордеев вспомнил свой подростковый опыт, когда разбил очки, и вынужден был наощупь идти по школьному коридору под смех других школьников. Тогда, говорит ведущий, больше всего ему хотелось именно заплакать, но стереотип "мужчины не плачут" не разрешил этого.
"У меня зрение -5. Представьте себе, что такое быть без очков ребенку подростку в 11 лет. Я шел по этому коридору, мне мерещился какой-то мир абсолютно иллюзорный. Я не знал куда иду, потерял ориентировку в пространстве. Вокруг меня смеялись все. Я думал, что иду в ад, и это никогда не закончится, но я не плакал, потому что нельзя... Как так? Мужчины не плачут... Как так можно? Хотя больше всего тогда мне хотелось именно заплакать. И может тогда мне бы стало легче. Тот большой спазм, который во мне образовался - я думаю он указателем меня вел еще очень долго", — поделился Егор.
Мужчины не плачут? Даже не знаю, кто и когда больше и чаще задает этот вопрос? Может наконец пойдем на цивилизованное восприятие человека, его уникальности и возможности развиваться в свободе без стереотипов? Вместо ответа на риторический вопрос – телефоны горячих анонимных линий для тех, кого стереотипы загнали в крайнюю точку насилия и неблагоприятности. 0800 211 444 — бесплатная горячая линия эмоциональной поддержки МОМ 116 123 — национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия 15 57 — бесплатная круглосуточная линия для пострадавших от домашнего насилия @iomukraine @snidanokЕгор Гордеев Среда, 7 декабря 2022 г.
Подписчики поддержали Егора в комментариях и начали делиться своими историями. Телеведущий отмечает, что все мы – разные. Нас нельзя универсализовать: "Чтобы быть свободными — надо избавляться от как можно большего колличества штампов. Если бы я тогда, в далеком 6 классе не шел по тому аду, и заплакал — мне бы стало легче. И тот спазм не вел бы меня долго по жизни, и я был бы другим человеком, возможно. Чувствуйте себя, верьте в себя и вы построите абсолютно свободную здоровую жизнь. Все будет Украина. И Украина должна быть ради таких людей, и из таких людей".
Ведущий призывает, если вы дошли до точки насилия – звоните по телефону на горячие линии, в полицию.
0800 211 444 – бесплатная горячая линия эмоциональной поддержки МОМ
116 123 — национальная горячая линия по предотвращению домашнего насилия
15 57 – бесплатная круглосуточная линия для пострадавших от домашнего насилия
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