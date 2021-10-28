Егор Гордеев вспомнил, как во время прогулки с дедом белка надавала ведущему по голове

Егор Гордеев вспомнил, как во время прогулки с дедом белка надавала ведущему по голове

Ведущий рассказал, каким Киев научили видеть бабушка с дедушкой.

Ведущий "Сніданку з 1+1" и продюсер "Твого дня" Егор Гордеев в спецпроекте ТСН.ua ко Дню бабушек и дедушек поделился воспоминаниями о самых родных.

Так, Егор признался нам, что именно бабушка с дедушкой по папиной линии научили его наслаждаться нормальным, спокойным ритмом Киева. По словам Гордеева, его дедушка, бывший доцент КПИ, и бабушка, которая была врачом-педиатром, "жили в профессорском согласии".

Егор Гордеев в детстве с бабушкой и дедушкой

"Они жили в своей нормированной жизни правильных ценностей, человеческих ценностей. Я останавливался у них и понимал, что жизнь – это не всегда о какой-то погоне за чем-то. У них были мысли о воспоминаниях, о ценностях, о маленьких радостях. Бабушка меня повела, я помню, в первую кофейню в Киеве.Там надо было стоять в очереди минут 30-40. Очередь отдельная история. Мы стояли, что-то вспоминали, общались, мы уже все знали друг друга в этой очереди. Я получал слабенький кофе, хотя бабушка всегда говорила, что все нормально, кофе это эликсир. И вот с тем кофе я всасывал киевскую жизнь, которая была о деталях, об ароматах. О нормальном ритме. Когда ты можешь остановиться, понюхать каштан, или пройти станцию метро пешком", — поделился ведущий.

Также Гордеев вспомнил историю, которая в детстве на него произвела особое впечатление. Он с дедушкой гулял по парку и мечтал познакомиться с белкой.

"Мне хотелось ее взять на руки, что-то у нее спросить, поиграть с ней. Дикую белку дедушка каким-то образом орешками к себе призвал. При чем она не испугалась! Он ее на руку к себе посадил, посадил дальше на меня. А белки – дикари они, что-то копаться она начала в моих волосах и реально принялась бить меня лапкой", — поделился Егор.

По словам ведущего, после этого он пытался самостоятельно призвать белок и тогда маленькому Егору казалось, что он общается с животными и у него есть некий "тайный код".

Сайт ТСН.ua поздравляет всех бабушек и дедушек со светлым праздником и желает здоровья, счастья и много улыбок близких!

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