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Егор Крутоголов ошеломил достижениями 15-летнего сына-гонщика: "Входит в десятку лучших"
Также артист рассказал, чем увлекается его младший сын.
Актер и художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов похвастался потрясающими достижениями 15-летнего сына-гонщика в автоспорте.
Лев уже 11 лет профессионально занимается картингом. Егор Крутоголов в интервью kp.ua делится, что сын увлекся этим видом спорта еще с детства. Более того, по словам юмориста, Лев достиг уже немалых результатов. В частности, Крутоголов отмечает, что подросток входит в десятку лучших картингистов мира его возрастной категории. Актер уверен, что Лев имеет немалые шансы на огромный успех, впрочем, как сложится его карьера дальше - не берется загадывать.
"Он уже сформированный гонщик, ему сейчас 15 лет, 11 из которых он профессионально занимается картингом. В своем возрасте он входит, наверное, в десятку лучших картингистов мира. Лев имеет большие перспективы и возможности. Уверен, если он будет участвовать в гонках формульного типа, то может достичь вершин. Но самый главный вопрос в автоспорте, карьере гонщиков - это бюджет и финансирование, которые мне, откровенно скажу, не просто уже тянуть", - поделился шоумен.
Что же касается младшего сына - то Егор Крутоголов уверен, что он не пойдет по стопам старшего брата. Максим увлекается музыкой, играет на пианино. Шоумен говорит, что его младший сын больше артист, чем гонщик.
"Младший, мне кажется, больше артист, чем гонщик. Его интересуют музыкальные инструменты, он начинает играть на пианино, сам подбирает какие-то мелодии. Интересный и веселый парень", - делится шоумен.
Напомним, недавно Егор Крутоголов прокомментировал решение актрисы Яны Глущенко уйти из "Дизель шоу". Юморист также высказался о причинах, почему это произошло.