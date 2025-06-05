Егор Крутоголов ошеломил достижениями 15-летнего сына-гонщика: "Входит в десятку лучших"

Егор Крутоголов со старшим сыном / © instagram.com/dizelmano

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Актер и художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов похвастался потрясающими достижениями 15-летнего сына-гонщика в автоспорте.

Лев уже 11 лет профессионально занимается картингом. Егор Крутоголов в интервью kp.ua делится, что сын увлекся этим видом спорта еще с детства. Более того, по словам юмориста, Лев достиг уже немалых результатов. В частности, Крутоголов отмечает, что подросток входит в десятку лучших картингистов мира его возрастной категории. Актер уверен, что Лев имеет немалые шансы на огромный успех, впрочем, как сложится его карьера дальше - не берется загадывать.

Старший сын Егора Крутоголова / © instagram.com/dizelmano

"Он уже сформированный гонщик, ему сейчас 15 лет, 11 из которых он профессионально занимается картингом. В своем возрасте он входит, наверное, в десятку лучших картингистов мира. Лев имеет большие перспективы и возможности. Уверен, если он будет участвовать в гонках формульного типа, то может достичь вершин. Но самый главный вопрос в автоспорте, карьере гонщиков - это бюджет и финансирование, которые мне, откровенно скажу, не просто уже тянуть", - поделился шоумен.

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Что же касается младшего сына - то Егор Крутоголов уверен, что он не пойдет по стопам старшего брата. Максим увлекается музыкой, играет на пианино. Шоумен говорит, что его младший сын больше артист, чем гонщик.

Егор Крутоголов с сыновьями / © instagram.com/dizelmano

"Младший, мне кажется, больше артист, чем гонщик. Его интересуют музыкальные инструменты, он начинает играть на пианино, сам подбирает какие-то мелодии. Интересный и веселый парень", - делится шоумен.

Напомним, недавно Егор Крутоголов прокомментировал решение актрисы Яны Глущенко уйти из "Дизель шоу". Юморист также высказался о причинах, почему это произошло.