Егор Крутоголов показал видео с 12-летним сыном в больнице Италии после ДТП

Егор Крутоголов показал видео с 12-летним сыном в больнице Италии после ДТП

В ролике Льва развлекает врач и показывает фокусы.

Украинский актер и телеведущий Егор Крутоголов показал сына после ДТП в Италии.

Так, на днях 12-летний Лев попал в аварию во время соревнований с картинга. В результате мальчика сразу же госпитализировали в ближайшую больницу, а позже вертолетом доставили в другую клинику. У него диагностировали ушибы внутренних органов. Сейчас состояние стабильное.

В своем Instagram звездный отец показал видео с сыном. В ролике, снятом женой звезды, Льва развлекает врач в палате и показывает фокусы. К слову, мальчик лежал на кровати и не поднимался.

"Приходил врач и… показывал фокусы! Никогда ничего подобного в наших больницах не видел", – поделился Крутоголов.

В комментариях фолловеры пожелали Льву скорейшего выздоровления.

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