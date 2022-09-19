Егор Крутоголов рассказал о брате, который воюет на передовой, и почему сам не пошел служить

В семье актера Егора Крутоголова есть военные. В частности, его братья защищают страну от российских оккупантов.

Знаменитость признался, что за одного меньше волнуется, ведь он сейчас во Львове, а вот за другого - больше. Брат Егора сейчас находится на передовой на Херсонском направлении, где и идут тяжелые бои с оккупантами.

"За одного меньше страшно, потому что он во Львове, а второй под Херсоном, за него постоянно страшно. Он в пехоте. Я хотел ему передать авто, но он сказал: "Мне не надо, здесь немного другое". Командир не позволил почему-то. Когда мы разговариваем с ним, то постоянно лупит так, что капец. Там все: и летает авиация, и артиллерия", — рассказал Егор в интервью Славе Демину.

Егор Крутоголов / Фото: instagram.com/dizelmano

А вот сам Крутоголов не ходил в военкомат. Как признался актер, на передовой от него не было бы много пользы. Тем более знаменитость по состоянию здоровья даже в армии не служил.

"Я даже не знаю, где бы я согласился, потому что вообще я не служил в армии. По состоянию здоровья я не прошел. Вообще я пацифист всю жизнь был. Я даже не хотел иметь собственное оружие. Все люди покупают, призывают и меня, но я не хочу, я против оружия, против того, что убивает людей", — признался Крутоголов.

Егор Крутоголов / Фото: instagram.com/dizelstudio

Напомним, ранее Егор Крутоголов прокомментировал скандал, в который летом попал руководитель юмористического проекта Алексей Бланар. Актер объяснил, почему его коллега назвал актрису Ксению Мишину "бл*дункой".

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