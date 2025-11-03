Егор Крутоголов вспомнил последнюю встречу с погибшим на фронте Нелипой: "Не очень мы разошлись"

Егор Крутоголов и Максим Нелипа

Актер и художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов вспомнил ведущего Максима Нелипу, который весной погиб на фронте.

В свое время они работали вместе. В 2019 году их пути разошлись, когда Максим Нелипа покинул "Дизель шоу". Егор Крутоголов в интервью "РКБ-Украина" признался, что они завершили сотрудничество не на позитивной ноте, а из ссорой. После того, как ведущий покинул проект, они долгое время не общались.

"Вместе мы поездили, погастролировали, поснимались. Потом разошлись, немножко поссорились. Но так уж случилось, этого уже не переделаешь. Когда он ушел из студии, мы не общались", - вспомнил шоумен.

Максим Нелипа

Уже во время полномасштабной войны они уладили все недоразумения. Именно Максим Нелипа предложил Крутоголову оставить конфликт в прошлом. Более того, они даже встречались, провели вместе время на студии и разговаривали. Однако артисты все же не были близкими. Егор Крутоголов вспоминает, что узнал о гибели Нелипы из новостей. Они тогда с командой были очень сильно шокированы.

"Уже во время полномасштабной войны, он написал: "Предлагаю забыть все и идти дальше". Я сказал: "Окей, давай так и сделаем". Не очень мы разошлись... Но во время войны решили это оставить в прошлом... Он приезжал к нам на студию. Сидели, говорили. А потом мы неожиданно узнали об этой трагедии. К сожалению, мы не были близкими, почти из новостей узнал, что его не стало", - говорит артист.

Гибель Максима Нелипы на фронте - что известно

В марте, в начале полномасштабной войны, Максим Нелипа стал на защиту Украины. Сначала он вступил в ряды ТрО, а затем в ВСУ. 12 мая этого года шоумен, к сожалению, погиб. Прощание с Максимом Нелипой состоялось во Дворце культуры КПИ, после чего его похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

Президент Владимир Зеленский наградил Максима Нелипу орденом "За заслуги" III степени. Дочь шоумена получила посмертную награду отца.