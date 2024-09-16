Екатерина Билык - Королева Украины 2024: готовится представлять Украину на Miss Grand International в Камбодже и Таиланде

Победительницей национального конкурса красоты «Королева Украины 2024» стала Екатерина Билык. Именно она будет представлять Украину на престижном международном конкурсе Miss Grand International 2024 в Камбодже и Таиланде. Екатерина — модель, инфлюэнсер с миллионной аудиторией, а также настоящая патриотка, использующая свою платформу для поддержки Украины.

Екатерина Билык является послом Украины на мировой арене. Она стала лицом Bvlgari Ukraine и появилась на обложке Elle Ukraine. Екатерина также активно занимается благотворительной деятельностью, и, как она сама отмечает: «Я верю в эффект подражания — чем больше людей видят и слышат о благотворительности, тем больше они готовы поступать так же».

Екатерина оказывает поддержку украинским военным, помогает беженцам и людям, пострадавшим от войны, организует сбор средств и оказывает необходимую помощь. Среди ее благотворительных проектов — финансирование протезирования для раненых, поддержка семей переселенцев, организация праздников для сбежавших с оккупированных территорий и многое другое.

Екатерина родилась в городе Богуслав, где окончила местный лицей №1. Позже получила диплом по немецкой филологии в Киевском национальном лингвистическом университете. Она свободно владеет пятью языками: украинским, английским, русским, немецким и польским.

На конкурсе Miss Grand International 2024 Екатерина стремится не только продемонстрировать свою красоту и талант, но и привлечь внимание мирового сообщества к Украине, ее культуре, силе и несокрушимому духу.