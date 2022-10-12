Екатерина Бужинская на митинге в Болгарии призвала мир признать Россию террористической страной

Певица после массированных обстрелов Украины вышла на митинги в Болгарии.

Украинская исполнительница Екатерина Бужинская в Софии, Болгария, вышла на акции протеста.

В частности, митинг прошел под российским посольством после массированных обстрелов Россией Украины. Бужинская вместе с другими протестующими требовала, чтобы РФ после совершенных преступлений наконец признали террористической страной.

"В Софии состоялся митинг перед посольством РФ. Мы призываем Европу, США и мир признать Россию государством-террористом!" – написала в своем Instagram Бужинская.

Певица также показала видео, как прошли протесты. Митингующие пришли к российскому посольству с красноречивыми плакатами, на которых была надпись – "Россия – террористическая страна". Протестующие также скандировали "Слава Україні!" и "Россия – террорист".

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В толпе виднелось немало сине-желтых флагов. В ходе акции протеста Бужинская вместе с другими протестующими исполнила гимн Украины.

Напомним, после массированных ракетных обстрелов Россией Украины Маша Ефросинина эмоционально обратилась к россиянам. В частности, ведущую шокировала реакция жителей страны-агрессора, которые радуются убийствам украинцев.

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