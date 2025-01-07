Екатерина Бужинская на редком фото показала дочь от экс-мужа и поздравила ее с 18-летием

В семье украинской певицы Екатерины Бужинской особый праздник. 7 января старшая дочь исполнительницы отмечает день рождения.

Более того, в этом году праздник особенный, ведь Елене исполняется 18 лет и она становится совершеннолетней. По этому случаю Екатерина Бужинская посвятила дочери пост в Instagram-stories. Исполнительница опубликовала разнообразные фото с Еленой – от архивных, где она изображена совсем маленькой, до свежих. Также артистка поздравила старшую дочь с праздником.

"С днем рождения, Еленочка!" – подписала фото певица и добавила смайлики в виде красных сердец.

Старшая дочь Екатерины Бужинской празднует день рождения / Фото: instagram.com/buzhynska

Отметим, Екатерина Бужинская родила старшую дочь от экс-супруга Владимира Ростунова, с которым она состояла в гражданском браке. Девочка не живет со звездной матерью. В частности, она находится в Германии, где получает образование.

Напомним, недавно певица Оля Цибульская отмечала день рождения своего ребенка. Сыну артистке исполнилось 10 лет. Певица нежно поздравляла Нестора с праздником и показала, как он изменился за год.

Читайте также: