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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
847
Время на прочтение
1 мин

Екатерина Бужинская на редком фото показала, как ее 8-летние двойняшки заметно подросли и изменились

Артистка впервые за длительное время порадовала фанатов семейным контентом.

Автор публикации
Валерия Сулима Валерия Сулима
Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская / © instagram.com/buzhynska

Украинская певица Екатерина Бужинская показала, как ее двойняшки заметно подросли и изменились.

В Instagram-stories артистка впервые за длительное время поделилась семейным контентом. В частности, исполнительница опубликовала фото, где изображена с 8-летними Дмитриком и Катей. Кадр был сделан в супермаркете, когда они все вместе делали покупки.

Екатерина Бужинская предстала перед объективом фотокамеры в очках и ярких нарядах. Тем временем двойняшки были одеты в family look: белые футболки, поверх которых были джинсовки. На кадрах можно заметить, как сын и дочь исполнительницы уже заметно подросли и изменились.

Екатерина Бужинская с детьми / © instagram.com/buzhynska

Екатерина Бужинская с детьми / © instagram.com/buzhynska

Отметим, Екатерина Бужинская воспитывает троих детей. От бывшего мужа Юрия Квеленкова артистка родила дочь Елену. В настоящее время девушке 18 лет, она живет и учится в Германии. В браке с нынешним мужем Димитаром Стойчевым певица родила двойню — Екатерину и Дмитрия.

Напомним, недавно артист Виталий Козловский показал, как его годовалый сын подрос. Также звездный отец поделился, как проводит время с маленьким Оскаром.

Дата публикации
Количество просмотров
847
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