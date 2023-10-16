Екатерина Бужинская на редком кадре удивила, как ее 16-летняя дочь заметно подросла

Украинская певица Екатерина Бужинская показала редкие кадры со своей 16-летней дочерью Еленой от первого брака.

Семейным контентом исполнительница поделилась в Instagram-stories. Артистка опубликовала кадр, на котором улыбаясь позирует рядом с 16-летней дочерью, которая уже заметно подросла и повзрослела. Исполнительница решила не оставлять никаких подписей, а поставила два смайлика в виде красных сердец.

Екатерина Бужинская с дочерью / Фото: instagram.com/buzhynska

К слову, Елена не живет вместе с мамой и отчимом. Пока Екатерина Бужинская находится в Болгарии, ее старшая дочь – в Германии. Елена учится в Гамбурге. Там девушка уже начала писать детские книги, а ее мечта - стать писательницей.

Тем временем младшие дети певицы – двойняшки Дмитрий и Екатерина – живут в Болгарии. Недавно Бужинская показывала, как вместе с мужем Димитаром Стойчевым отвела 6-летних детей в первый класс.

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