Екатерина Бужинская напугала своим видом с повязкой на глазу и сделала важное заявление

Екатерина Бужинская

Украинская певица Екатерина Бужинская напугала поклонников новым фото, на котором предстает с повязкой на глазу.

Артистка призналась, что получила травму, однако несмотря на серьезное состояние не отменила свои концерты. По словам Бужинской, врачи настаивали на немедленной госпитализации, но она не смогла подвести своих фанатов.

«За красивой картинкой артистки на сцене скрываются обычные человеческие проблемы… Четыре концерта подряд, четыре аншлага я отработала в затемненных очках, хотя все врачи единодушно настаивали на госпитализации. Травма глаза, которая требовала немедленного лечения. Но я не могла подвести своих поклонников — солд-ауты задолго до начала концертов, люди ждали», — написала звезда на своей Facebook-странице.

Екатерина Бужинская / © instagram.com/buzhynska

Екатерина объяснила, что воспаление стало следствием использования контактных линз в сложных гастрольных условиях. По словам исполнительницы, сейчас она находится в медицинском учреждении, где ей помогают преодолеть проблему квалифицированные врачи.

«Это все линзы. Гастроли в разных условиях, иногда бывает и антисанитария в залах или гримерках. Видимо, что-то попало под линзу и повредило роговицу. Сейчас я в институте Филатова, врачи замечательные, все будет хорошо. Очень надеюсь, что 20-го уже выступлю, как запланировано», — отметила певица в комментарии «ТаблоID».

