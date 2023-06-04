Украинская певица Екатерина Бужинская неожиданно показалась со "стрижкой под мальчика"

Соответствующими снимками артистка поделилась в Instagram-stories. Фотографии были сделаны в Болгарии. На них Екатерина позировала со своими заметно подросшими двойняшками. Как отметила певица, сын уже догоняет ее по росту. Правда, поклонники обратили внимание, что на снимках Бужинска предстала со "стрижкой под мальчика".

Екатерина Бужинская с детьми / Фото: instagram.com/buzhynska

Однако, скорее всего, это был парик. На других кадрах, которыми Екатерина делилась в фотоблоге, ее волосы были собраны в пучок.

Екатерина Бужинская / Фото: instagram.com/buzhynska

Отметим, не секрет, что исполнительница одевает парики. Как делилась ранее знаменитость, у нее начали выпадать волосы на фоне стресса, который возник из-за войны в Украине.

Екатерина Бужинская / Фото: instagram.com/buzhynska

Напомним, недавно Екатерина Бужинская делилась архивной фотографией. Знаменитость показала, как выглядела в 14 лет. Кстати, уже тогда артистка выступала на сцене.

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