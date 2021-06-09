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Екатерина Бужинская очаровала фото подросших двойняшек среди цветов

Екатерина Бужинская очаровала фото подросших двойняшек среди цветов

Екатерина Бужинская очаровала фото подросших двойняшек среди цветов

instagram.com/buzhynska

Семья посетила ботанический сад.

Украинская певица Екатерина Бужинская, которая недавно рассказала, почему отказалась от подарка мужа на годовщину свадьбы, провела день со своими младшими детьми.

Так, исполнительница вместе с подросшей двойней, четырехлетними Екатериной и Дмитрием, погуляла по ботаническому саду. На странице в Instagram артистка запостила снимки с этой прогулки.

На фото дети изображены в серых стильных костюмах с цветными рукавами. Дети артистки радуются окружающему пейзажу, улыбаются, а на видео даже танцуют.

Для просмотра фото и видео листайте вправо

"Всем классного летнего дня", — пожелала Бужинская.

В свою очередь поклонники знаменитости восхитились ее детьми в комментариях под постом:

  • Детки-конфетки
  • Какие у вас красивые дети
  • Детки пошли красотой в маму — такие же гарнюни

Напомним, что в конце апреля Екатерина Бужинская отпраздновала 7-ю годовщину брака с болгарским бизнесменом. Артистка показала фото с их свадьбы.