Екатерина Бужинская очаровала роскошным отдыхом с мужем-иностранцем и детьми на море в Греции

Екатерина Бужинская с детьми / © instagram.com/buzhynska

Реклама

Украинская певица Екатерина Бужинская похвасталась незабываемыми моментами с летних каникул в компании родных.

Так, уже длительное время артистка вместе с мужем-иностранцем Димитаром Стойчевым и их двумя детьми наслаждается Грецией. И в конце отпуска Екатерина порадовала фанов серией фото, где показала их развлечения. В частности, попозировала с Катей и Димой на фоне моря и в саду, а также поплавала на яхте. В свою очередь Димитар показался с потомками в семейном образе и на трапезе.

Екатерина Бужинская с детьми / © instagram.com/buzhynska

Семья Екатерины Бужинской / © instagram.com/buzhynska

Муж и дочь Екатерины Бужинской / © instagram.com/buzhynska

Екатерина Бужинская с детьми / © instagram.com/buzhynska

Екатерина Бужинская с детьми / © instagram.com/buzhynska

Отдельно Бужинская наделала фото, где продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике на фоне морских пейзажей. В то же время звезда уже поделилась своими эмоциями от семейного отдыха.

Реклама

Екатерина Бужинская / © instagram.com/buzhynska

"Подходят к концу наши греческие каникулы! Хочу оставить эти фото на память. Когда мы вместе — сердце наполняется безграничной любовью, теплом и радостью! Ценю каждое мгновение!" — восхитила исполнительница.

Напомним, недавно актер Тарас Цымбалюк показал свою семью в Корсунь-Шевченковском и как дома на огороде копошился.