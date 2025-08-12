- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 542
- Время на прочтение
- 1 мин
Екатерина Бужинская очаровала роскошным отдыхом с мужем-иностранцем и детьми на море в Греции
Артистка сообщила, что семейный отпуск уже подходит к концу.
Украинская певица Екатерина Бужинская похвасталась незабываемыми моментами с летних каникул в компании родных.
Так, уже длительное время артистка вместе с мужем-иностранцем Димитаром Стойчевым и их двумя детьми наслаждается Грецией. И в конце отпуска Екатерина порадовала фанов серией фото, где показала их развлечения. В частности, попозировала с Катей и Димой на фоне моря и в саду, а также поплавала на яхте. В свою очередь Димитар показался с потомками в семейном образе и на трапезе.
Отдельно Бужинская наделала фото, где продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике на фоне морских пейзажей. В то же время звезда уже поделилась своими эмоциями от семейного отдыха.
"Подходят к концу наши греческие каникулы! Хочу оставить эти фото на память. Когда мы вместе — сердце наполняется безграничной любовью, теплом и радостью! Ценю каждое мгновение!" — восхитила исполнительница.
Напомним, недавно актер Тарас Цымбалюк показал свою семью в Корсунь-Шевченковском и как дома на огороде копошился.