Екатерина Бужинская оригинально поздравила мужа с 12-й годовщиной брака

Екатерина Бужинская с мужем

Украинская певица Екатерина Бужинская оригинально поздравила мужа Димитара Стойчева с 12-й годовщиной брака.

Супруги празднуют особенную дату в их семейной жизни 14 февраля - именно тогда они обручились. Поэтому, по случаю праздника артистка подготовила для избранника музыкальный сюрприз. Исполнительница посвятила мужу новую песню "Про любов я просила Бога".

"14 февраля для нашей семьи - особенная дата, ведь именно в этот день у нас с мужем была помолвка. В этом году мы празднуем уже 12-ю годовщину брака. Этой песней я хотела поздравить его, нас обоих и всех, кто любит, пожелать любви, взаимопонимания и еще многих счастливых лет вместе. Для меня это очень искренняя и личная работа", - комментирует певица.

Екатерина Бужинская с мужем

По словам исполнительницы, песня "Про любов я просила Бога" стала не просто новой музыкальной премьерой, а отражением ее внутреннего состояния и благодарности за семью. Композиция звучит как нежное обращение и одновременно как молитва о сохранении чувств и гармонии в отношениях. Дополнительного символизма песне придает то, что она была записана в период, когда артистка ждала ребенка.

"Эта песня для меня имеет особенную эмоциональную глубину. В ней - моя любовь, моя благодарность и вера в то, что настоящие чувства нужно беречь. "Про любов я просила Бога" - это моя личная история, которой я хочу поделиться со слушателями именно в День влюбленных", - отметила певица.

Артистка не останавливает творческую работу и продолжает работать над новыми песнями. Сейчас Екатерина готовит коллекцию песен, в центре которых женские переживания и характер. Это истории о непростых решениях, силу выстоять и умение не потерять себя, а рядом с ними - легкие, светлые композиции с нотами юмора и оптимизма.

