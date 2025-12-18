Екатерина Бужинская перенесла операцию и удивила причиной: "Чувствую себя непросто"

Екатерина Бужинская / © instagram.com/buzhynska

Украинская певица Екатерина Бужинская сообщила, что перенесла операцию.

О своем состоянии здоровья исполнительница рассказала в Instagram. Еще более месяца назад артистка делилась, что лечит глаз, который она травмировала контактной линзой. К сожалению, появились осложнения. В глазу Екатерины Бужинской развилась инфекция. Наконец, артистка перенесла операцию. Знаменитость уверяет, что ее состояние стабильное. Исполнительница верит, что ей скоро станет лучше и она вернется к любимому делу - пению.

"С болью в сердце, но с верой и надеждой делюсь с вами личным. Уже второй месяц я прохожу лечение и сейчас нахожусь под наблюдением врачей в интенсивной терапии. Контактная линза вызвала серьезную травму глаза, что привело к инфекции. Из-за этого у меня временно нет возможности выступать, работать и, признаюсь честно, чувствую себя непросто. Я перенесла операцию, мое состояние стабильное. Впереди - путь лечения и восстановления, который я шаг за шагом прохожу с надеждой и терпением", - поделилась артистка.

Также Екатерина Бужинская сообщила, что на ближайших концертах с Михаилом Грицканом она не будет выступать. Певица не может участвовать в шоу, поскольку лечится. Исполнительница попросила отнестись к этому с пониманием. Знаменитость отметила, что вскоре вернется на сцену, а также она поблагодарила за поддержку и приятные пожелания.

