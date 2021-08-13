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Екатерина Бужинская подчеркнула аппетитный бюст ярким бикини и поздравила себя с 42-летием

Екатерина Бужинская подчеркнула аппетитный бюст ярким бикини и поздравила себя с 42-летием

instagram.com/buzhynska

Артистка празднует день рождения в Грузии.

Сегодня, 13 августа, свой день рождения празднует украинская певица Екатерина Бужинская.

Звезде исполняется 42 года. Встречать новый год своей жизни исполнительница отправилась в солнечную и живописную Грузию, откуда поделилась красивым видео.

На странице в Instagram артистка разместила фото и видео, на которых изображена в пестром парео и ярком бикини, которое подчеркнуло аппетитные формы Екатерины. В ролике Бужинская поздравляет себя с днем ​​рождения и благодарит всех за поздравления.

Для просмотра фото и видео листайте вправо

"Сегодня — мой день, и я всех поздравляю с моим днем ​​рождения! Спасибо тем, кто рядом, спасибо тем, кто помнит. Пусть каждый из вас будет счастлив и влюблен. Умейте ценить жизнь и наслаждаться ею, умейте оставаться искренними и добрыми в любой ситуации. Я стала еще на один год мудрее, на один год красивее и на один год счастливее. Не могу не поздравить себя с этим праздником. Желаю себе продолжать в том же духе и окрилятися с каждым новым днем ​​рождения", — написала именинница.

Напомним, несколько недель назад фигуристая Екатерина Бужинская в золотистом купальнике показала аппетитный бюст. Звезда показала, как отдохнула с семьей в Греции.

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