Екатерина Бужинская поделилась редким фото 16-летней дочери и поздравила ее с днем рождения

Украинская певица Екатерина Бужинская поделилась фотографиями с празднования дня рождения ее старшей дочери Елены.

На странице в Instagram звездная мама запостила снимки, на которых именинница изображена со своими младшими сестрой и братом Катей и Димой. Как рассказала Бужинская, ее старшей дочери исполнилось 16 лет.

Дети Екатерины Бужинской / Фото: instagram.com/buzhynska

По этому случаю исполнительница посвятила Елене трогательный пост в фотоблоге:

"Моя дорогая девочка! Леночка! Тебе сегодня уже целых 16 лет! Крошка моя! Как хочу тебя крепко-крепко обнять сейчас и сказать, что ты такая удивительная, потрясающая, очаровательная и самая дорогая доченька на свете! Умничка моя, ты в своем возрасте знаешь пять языков! Ты добрый и светлый ребенок! Желаю тебе, милая моя, невероятного счастья и величайшей радости в жизни, благополучного пути и прекрасного успеха, волшебной красоты и доброты души, волшебства и чудес в жизни, и самое главное – исполнение заветной мечты", — пожелала звездная мама.

Екатерина Бужинская с детьми / Фото: instagram.com/buzhynska

Екатерина Бужинская показала праздничный торт для дочери / Фото: instagram.com/buzhynska

Екатерина Бужинская показала Лену в детстве / Фото: instagram.com/buzhynska

Напомним, что две недели назад день рождения отпраздновали младшие дети певицы Екатерины Бужинской Дима и Катя. Двойняшкам артистки исполнилось 6 лет. Звездная мама показала, какой праздник устроила детям.

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