Екатерина Бужинская похвасталась отдыхом с мужем-иностранцем и детьми в сказочном месте Греции

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

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Украинская певица Екатерина Бужинская показала, как проходит ее отдых с детьми и мужем-иностранцем Димитаром Стойчевым.

Исполнительница сейчас наслаждается отпуском. Компанию артистке составили муж и 8-летние дети-двойняшки - Катя и Дима. Семейство отправилось вместе в сказочное место в Греции - остров Тасос. Певица делится в Instagram, как проходит ее отдых.

Пока Екатерина Бужинская наслаждалась солнечными лучами, ее дети уже успели поплавать в Эгейском море. Кстати, сына и дочь певица одевает в family look.

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Дети Екатерины Бужинской / © instagram.com/buzhynska

Семейство проводит время не только у моря. В частности, они наслаждаются местной архитектурой. Артистка уже сделала несколько кадров, которыми поделилась в сторис. На снимках можно заметить просто невероятные пейзажи Греции.

Екатерина Бужинская в Греции / © instagram.com/buzhynska

Конечно же, Екатерина Бужинская также сфотографировалась с мужем и детьми. Поэтому, когда отдых завершится, у семейства останутся памятные кадры.

Екатерина Бужинская с мужем и детьми / © instagram.com/buzhynska

Напомним, недавно жена ведущего Тимура Мирошниченко отправилась на отдых за границу вместе с четырьмя детьми. Избранница шоумена рассказала о курьезах, которые случились с ними в дороге.