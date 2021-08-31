Екатерина Бужинская похвасталась заметно подросшей двойней

Артистка показала, как ее дети быстро растут.

Украинская певица Екатерина Бужинская, которая недавно отпраздновала 42-летие, похвасталась своей заметно подросшей двойней.

Так, исполнительница в сторис на своей странице в Instagram опубликовала новые снимки, которые были сделаны на фоне моря. Они показала, как ее 4-летние двойняшки Екатерина и Дмитрий быстро растут. На одном из снимков они еще совсем маленькие на руках у счастливых родителей. На другом дети уже позируют возле мамы.

семья Бужинской / instagram.com/buzhynska

"Как дети растут. Дима уже меня догоняет", — с улыбкой подписала фотографии знаменитость.

Видно, что двойняшки заметно подросли. У сына уже почти рост, как и звездной мамы. Красавица-дочь пока отстает, но уже завораживает своей внешностью.

двойняшки Бужинской / instagram.com/buzhynska

Кстати, для фото семейство выбрало одинаковые наряды — белые купальные костюмы с пляжным принтом.

Напомним, не так давно Екатерина Бужинская показывала, как проводит время со своими младшими детьми. Исполнительница прогуливалась с ними по ботаническому саду.

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