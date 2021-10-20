Екатерина Бужинская показала архивное фото папы и себя маленькой

Сегодня отец артистки празднует день рождения.

Известная украинская певица Екатерина Бужинская рассказала поклонникам, почему этот день для нее особенно важен.

Именно сегодня, 20 октября, отец звезды празднует свой день рождения. Об этом Бужинская рассказала в Instagram. Артистка опубликовала архивный снимок, на котором изображена совсем маленькой у своего отца. На фото улыбающаяся Катя обнимает своего папу за плечо рукой.

Екатерина Бужинская с отцом / instagram.com/buzhynska

"Папа, с днем рождения. Искренне желаю тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни, ярких дней, оптимизма. Пусть всегда будут рядом лучшие люди, удача и успех сопутствуют все твои цели и мечты. Люблю", — трогательно подписала фотографию звезда.

Поклонники артистки тоже присоединились к поздравлениям. В частности, они написали много теплых слов в комментариях:

Мои искренние поздравления. Здоровья, счастья, доброты, уважения, верных друзей, мирного неба!

Поздравляю! Многая лета! Счастье и здоровье вашему папе!

Искренне поздравляю твоего папу с днем рождения!

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