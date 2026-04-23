Екатерина Бужинская показала фото со свадьбы с мужем-иностранцем и заинтриговала пополнением в семье

Екатерина Бужинская с мужем / © instagram.com/buzhynska

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская показала, как выходила замуж за мужа-иностранца, и заинтриговала будущим пополнением в их семье.

Артистка и ее возлюбленный Димитар празднуют годовщину брака. Супруги уже 12 лет живут в официальном статусе мужа и жены. Екатерина Бужинская, конечно же, поздравила избранника с этой особенной датой в их семейной жизни.

Певица опубликовала серию фотографий, которые были сделаны в разный период их отношений. Среди кадров были и те, что сделаны во время свадьбы. Поэтому, можно разглядеть, какими были молодожены в их особенный день. Также исполнительница обратилась к возлюбленному и адресовала ему теплые и нежные слова.

"Мы с моим мужем Димитаром празднуем 12-ю годовщину нашего брака! За это время мы пережили много классных моментов и непростых испытаний. Хочу больше всего тебя поблагодарить за мощную поддержку, любовь и веру в меня в момент отчаяния, переживаний. Я это ценю! Вместе - мы сила! Искренне радуюсь твоим достижениям в карьере! И твой утренний кофе - самый вкусный в мире в течение 12 лет! А еще ты - лучший папа для наших детишек! Люблю!" - обратилась артистка к мужу.

Екатерина Бужинская с мужем и детьми / © instagram.com/buzhynska

Кстати, в своем поздравлении исполнительница успела даже заинтриговать будущим пополнением в их семье. Екатерина Бужинская призналась, что ее избранник хочет еще детей. В годовщину брака певица пообещала Димитару, что подумает об этом.

Отметим, Екатерина Бужинская вышла замуж за болгарина Димитара Стойчева 23 апреля 2014 года. У пары есть двое общих детей - Катя и Дима, которые родились в декабре 2016-го. Певица также воспитывает старшую дочь Елену от бывшего избранника - пластического хирурга.

