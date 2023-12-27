Екатерина Бужинская показала, как 7-летие двойняшек в Болгарии праздновала

Украинская певица Екатерина Бужинская рассказала, как отпраздновала 7-летие своих двойняшек Екатерины и Дмитрия.

На странице в Instagram звездная мама поделилась фотографиями с праздника. В настоящее время Бужинская вместе с мужем, болгарским бизнесменом Димитаром Стойчевым и младшими детьми находится в Болгарии, где и устроили празднование.

Дети Екатерины Бужинской отпраздновали 7-летие / Фото: instagram.com/buzhynska

Дети Екатерины Бужинской отпраздновали 7-летие / Фото: instagram.com/buzhynska

В фотоблоге Бужинская поделилась, что мероприятие было организовано в сине-желтых цветах. Судя по фото, аниматоры были одеты в любимых персонажей детей Бужинской – посипаки и Мальвины. Кстати, дочь Бужинской и ее мужа тоже выбрала образ синеволосой девочки. Юных именинников ждал праздничный торт с их именами и любимыми сказочными героями. А также аниматоры, которые не давали детям скучать:

"Мои дорогие, любимые Дима и Екатеринка! Вы уже такие взрослые и празднуете 7-й день рождения! Вы – наша гордость и любовь! Пусть вас всегда сопровождают: счастье, здоровье, успехи в учебе, таланты, везение и неисчерпаемая энергия в достижении ваших мечтаний. Счастливой вам судьбы и божьего благословения! Люблю вас безгранично!" – написала артистка под праздничными фотографиями.

Дети Екатерины Бужинской отпраздновали 7-летие / Фото: instagram.com/buzhynska

Дети Екатерины Бужинской отпраздновали 7-летие / Фото: instagram.com/buzhynska

Дети Екатерины Бужинской отпраздновали 7-летие / Фото: instagram.com/buzhynska

Напомним, ранее Екатерина Бужинская очаровала праздничным фото с мужем и заметно подросшими двойняшками.

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