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Екатерина Бужинская показала, как отпраздновала годовщину брака с мужем-иностранцем и детьми

Екатерина Бужинская показала, как отпраздновала годовщину брака с мужем-иностранцем и детьми

Екатерина Бужинская / Фото: пресс-служба Катерины Бужинской

Певица похвасталась, как они с семьей провели особый день.

Украинская певица Екатерина Бужинская восхитила кадрами с отдыха с семьей.

23 апреля исполнительница отпраздновала годовщину бракосочетания со своим мужем-иностранцем, болгарским бизнесменом Димитаром Стойчевым. По этому случаю супруги решили посвятить день исключительно семье и уехать отдыхать на яхте за границей. В своем фотоблоге Бужинская опубликовала кадры, как с детьми и возлюбленным наслаждалась морским бризом и солнечными пейзажами.

Для такого отдыха семья выбрала фемили-лук. В частности, они одели пляжные костюмы в розовых оттенках, а Екатерина с дочерью – наряды с идентичным цветочным принтом.

Екатерина Бужинская с семьей / © instagram.com/buzhynska
Екатерина Бужинская с семьей / Фото: instagram.com/buzhynska

"Наша 10-я годовщина свадьбы", - написала певица.

В комментариях поклонники звезды еще раз искренне поздравили супругов с такой круглой датой и пожелали много лет вместе.

  • Искренние поздравления! Будьте счастливы и пусть счастье только умножается с каждым годом!
  • Поздравляем, желаем счастья под мирным небом Украины
  • Любви и взаимопонимания, много счастливых лет вместе
  • Поздравляем вас с годовщиной свадьбы! Желаем всего наилучшего!

Напомним, недавно актриса Анастасия Зюркалова впервые рассказала о своем новом избраннике, которого встретила в эмиграции за границей.

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