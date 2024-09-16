Екатерина Бужинская показала, как с мужем-иностранцем отвела 7-летних двойняшек в школу в Болгарии

Сын и дочь исполнительницы пошли во второй класс.
Украинская певица Екатерина Бужинская показала, как с мужем-иностранцем Димитаром Стойчевым отвела детей в школу.
7-летние сын и дочь исполнительницы в этом году пошли во второй класс. Поскольку семейство во время полномасштабной войны живет в Болгарии, то и двойняшки учатся за границей. На праздничную школьную линейку Катя и Дима пошли вместе с мамой и папой.
Артистка выбрала красное платье с жакетом, а ее муж – официальный костюм. Дети были тоже одеты празднично, а в Кати была прическа со школьным бантиком. Двойняшки подарили учителям букеты роз.
"Уже во второй класс! Успешной учебы, наши любимые дети!" – обратилась к сыну и дочери знаменитость.
В целом известно, что дети Екатерины Бужинской учатся в Болгарии. У певицы поинтересовались, ходят ли они в частную школу или государственную, изучают украинский или только болгарский. Однако сама артистка пожелала эту информацию оставить в секрете.
Напомним, в этом году в школу неожиданно пошел и 3-летний сын ведущего Григория Решетника, правда, в класс дошкольной подготовки. Жена шоумена Кристина рассказала, удалось ли маленькому Саше адаптироваться в новом учебном заведении.
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