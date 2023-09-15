Екатерина Бужинская показала, как с мужем отвела 6-летних двойняшек в первый класс за границей

Дети артистки будут учиться на родине ее мужа.

Украинская певица Екатерина Бужинская поделилась с поклонниками, как отвела своих 6-летних двойняшек Катюшу и Диму в первый класс.

На странице в Instagram исполнительница разместила фото и видео, на которых вместе с мужем, бизнесменом Димитаром Стойчевым изображена с детьми на территории школы. Как призналась Бужинская, сын и дочь пошли в первый класс в столице Болгарии Софии, откуда родом муж артистки.

Екатерина Бужинская с мужем / Фото: instagram.com/buzhynska

Дети Екатерины Бужинской / Фото: instagram.com/buzhynska

"Первый раз в первый класс! Сегодня Дима и Катя стали первоклассниками! К сожалению, не в Киеве пошли в школу (где родились), но в Болгарии, на родине своего папы. Счастливой судьбы, мои любимые! Легкого обучения! Вы - наша гордость! " – подписала кадры с семьей Бужинская.

Екатерина Бужинская отвела 6-летних двойняшек в первый класс в Болгарии

Также артистка похвасталась, что они с мужем и детьми пришли на линейку, одетые в вышиванки. Екатерина выбрала вышитый в сине-желтых цветах костюм, сын артистки был в вышиванке, а дочь – в вышитом платье.

Напомним, недавно Екатерина Бужинская поделилась редким фото своей старшей дочери от бывшего брака, 16-летней Елены.

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